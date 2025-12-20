阪神の掛布雅之ＯＢ会長（７０）が２０日、高島屋大阪店で「野球殿堂入り記念掛布雅之展」のトークショーを、タレントの松村邦洋（５８）と行った。球団創設９０周年だった今季、甲子園ではレジェンドデーが度々開催されたが、江夏豊氏、田淵幸一氏との３ショットが実現した４月２５日について回想。「江夏さんは『もう２度とこのマウンドに立つことはないんやろうな』って。肩を触ったら痩せてしまって、筋肉がないんですよ。