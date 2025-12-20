カーリングのワールドツアー世界最高峰・グランドスラム（ＧＳ）の１つである「カナディアンオープン」４日目（１９日）の女子で、ライバル対決が繰り広げられた。１次リーグ第４戦で２０２６年ミラノ・コルティナ五輪最終予選を突破したフォルティウスと、２５年全日本選手権２位で若き有望株の北海道銀行が相まみえた。フォルティウスは五輪への道を切り開いたが、目標の金メダルを目指して早くも再始動。スキップ・吉村紗