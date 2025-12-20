◆プロボクシング▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）挑戦者決定戦井岡一翔―マイケル・オルドスゴイティ▽ＷＢＡ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）級挑戦者決定戦吉良大弥―イバン・ガルシア・バルデラス（３１日、大田区総合体育館）大みそか（３１日）に７か月ぶりの再起戦を行う元世界４階級制覇王者でＷＢＡ世界バンタム級９位の井岡一翔（３６）＝志成＝が２０日、都内の所属ジムで練習を公開した。