＜VICTERA＞の第3回＜VICTERA EXA＞が2026年2月28日（土）にZepp Shinjukuで開催となる。長谷川白紙、PAS TASTA、Peterparker69、six impalaの4アーティストが出演するライブイベントだ。VICTERAは2024年8月から始動したPOPの可能性を拡張するビクターエンタテインメントによるライブイベントで、POPとは単なる音楽ジャンルとしての呼称ではなく、軽快さや親しみやすさ、そして時代を超えて愛され続ける普遍性といった概念としての