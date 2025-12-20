ヘビー級8回戦ボクシングのヘビー級8回戦が19日（日本時間20日）、米フロリダ州マイアミのカセヤ・センターで行われ、元WBAスーパー・IBF・WBO世界ヘビー級統一王者アンソニー・ジョシュア（英国）がお騒がせYouTuberジェイク・ポール（米国）に6回KO勝ちした。逃げ回ってばかりのポールに、実況席からは厳しい声が相次いだ。まさかのマッチアップは騒然の展開となった。初回からなかなか手を出さないポール。2回、3回とジョシ