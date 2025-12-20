トランプ米大統領が韓国の康京和（カン・ギョンファ）駐米大使と会った席で、李在明（イ・ジェミョン）大統領と「最高の協力関係」を継続していると述べたと、在米韓国大使館が19日明らかにした。大使館側によると、トランプ大統領は16日（現地時間）、各国新任駐米大使が集まった行事で、10月に行われた韓米首脳会談を振り返りながらこのように述べた。また「李大統領に特別なあいさつを伝えてほしい」と話した。トランプ大統領は