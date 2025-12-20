次世代エコカーとして注目される水素燃料電池自動車（FCV、以下、水素車）市場で韓国が世界市場シェアを拡大している。2033年までに5480億ドル（約86兆円）規模に成長すると見込まれるグローバル水素車市場の確保に成功するかどうかに関心が集まっている。市場調査会社SNEリサーチによると、今年1−9月のグローバル水素車販売台数は8970台と、前年同期（9948台）比で9．8％減となった。しかし現代車は4994台を販売して市場シェアが