セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！今回は2025年12月19日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ベイマックス」マスコットいろいろポーズVer.を紹介します☆ セガプライズ ディズニー「ベイマックス」マスコットいろいろポーズVer.  登場時期：2025年12月19日より順次サイズ：全長約5×5×10cm種類：全4種（ベイマックス2.0、ベイマックス（寝ころび）、ベイマックス