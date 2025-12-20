モデルでタレントのアンミカ（53）が20日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜前11・00）に出演。自宅での食事について語った。この日は、11月29日にお台場湾岸スタジオで行われた同番組のファミリーライブの様子を公開。ゲストにアンミカ、「ROIROM」本多大夢、浜川路己が登場した。MCの「品川庄司」庄司智春から「アンミカさんのご家庭だと、どういう料理が多い？」と質問されたアンミカ。「正直、旦那さんと私