Travis JapanµÜ¶á³¤ÅÍ¡Ê28¡Ë¤¬20Æü¡¢Åìµþ¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥·¥Í¥ÞË­½§¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢Ê¡»ÎÁóÂÁ¡Ê32¡Ë¤ÈÊ¡¸¶ÍÚ¡Ê27¡Ë¤Î¥À¥Ö¥ë¼ç±é±Ç²è¡ÖÉö¡×¡Ê¹ÔÄê·®´ÆÆÄ¡Ë¸ø³«µ­Ç°ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¡£¥È¡¼¥¯Ãæ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡û¡ß¥¯¥¤¥º¤Ç¡Ö¤Þ¤Ã¤¹¤°¹¥¤­¤Ç¤¢¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢1¿Í¤À¤±¡ß¤ò½Ð¤·¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¼ÙËâ¤¬¤¢¤ë¡£¾È¤ì¡¢¥×¥é¥¤¥É¡ÄÁÇÄ¾¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤Àá¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢ËÍ¡£²¿¤Ç¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤¿¡£¡ÖÉö¡×¤Ï¡¢¥¹¥Ô¥Ã¥Ä¤Î8ËçÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö