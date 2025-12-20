アパホテル〈大分駅前〉は、大分トリニータのマスコットキャラクター「ニータン」とコラボした「ニータンルーム」の提供を、12月3日から開始した。客室には壁一面にニータンのデザインを施し、スタジアムのピッチをイメージしたカーペット、約80センチメートルの大型ぬいぐるみ「圧倒的ニータン」、トリニータやニータンにゆかりのある楽曲を再生できるポータブルスピーカー、「大分トリニータ オフィシャルイヤーブック2025」を設