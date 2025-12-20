東京・六本木の少し風変わりなたい焼き屋が話題、ということで、行ってまいりました。店名は、『OYOGE』。ちょっと古いですが、この店名とたい焼きといえば、昭和に一世を風靡した流行歌・「およげ！たいやきくん」が思い出されます。店頭に並ぶのは、鯛ではなく「イワシ」「アジ」「アサリ」と名付けられた3種類のたい焼き。フィナンシェのような「ハイブリッドたい焼き」『OYOGE』のたい焼きは、生地からしてちょっと特別です。