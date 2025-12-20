関東地方は、所々で雨が降り始め、天気は下り坂です。20日夜から21日にかけては、本降りになるでしょう。【午後の天気】日中は、沿岸部などで、弱い雨の降る所があるでしょう。夜になると、雨の範囲が広がり、千葉では、雨が強まって、雷雨になる所がありそうです。日中の最高気温は、東京都心やさいたまで10度と師走らしい寒さの所が多いでしょう。【週間予報】21日は、雨や雷雨で、傘や雨具が手放せません。その先は、短い周期で