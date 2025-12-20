お笑いコンビ「ＦＵＪＩＷＡＲＡ」の藤本敏史が１８日、５５歳の誕生日を迎えた。２０１９年１２月３１日にタレントだった木下優樹菜と離婚しており、現在は一緒に暮らしていない２人の娘が手料理で祝福してくれたことなどをＳＮＳで３連投して明かし「あかん、泣きそう」「泣けるー」と反響を呼んでいる。藤本は１８日、「今日５５歳になりました！これからもよろしくです！」と長女（１３）と次女（１０）と笑顔の３ショット