東京六大学野球リーグの慶大は１９日、「【新幹部発表】」として公式ＸＳＮＳを更新。「令和８年度慶應義塾体育会野球部が始動いたしました。主将：＃今津慶介（内野手／旭川東高校）副将：＃上田太陽（内野手／國學院久我山高校）、＃寳田裕椰（内野手／三重高校）、＃広池浩成（投手／慶應義塾高校）」などとして、新チームの主将、副将を発表した。ＳＮＳ上では新チームへの期待とともに、新主将の今津についても話題に。