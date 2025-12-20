９人組アイドルグループ「ＳｎｏｗＭａｎ」の冠番組、１９日放送のＴＢＳ系「それＳｎｏｗＭａｎにやらせて下さいＳＰ」に、歌手の浜崎あゆみが出演。同局系バラエティーに９年ぶりの登場で、スタッフなしの居酒屋ガチトークを行い、絶頂期の「歌姫」の苦悩を語った。２か月に１枚のペースでＣＤをリリースするなど多忙を極めた頃について、「当時、意識していた、ライバルだなと思っていた人はいるんですか？」と問われる