米大リーグ、ドジャースの本拠地ドジャースタジアム＝2024年5月、ロサンゼルス（共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグで年俸総額が規定を超過した球団に対する課徴金（ぜいたく税）で、ドジャースに史上最高額の1億6900万ドル（約267億円）超が課されると19日、AP通信が伝えた。最高額だった昨年の1億300万ドルを大きく上回った。大谷翔平や山本由伸が昨季加入したドジャースは、今季も先発左腕スネルや佐々木朗希らを獲得し