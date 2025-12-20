◇ラグビーリーグワン2部第2節花園近鉄ライナーズ―NECグリーンロケッツ東葛（2025年12月20日東大阪市花園ラグビー場）ラグビーリーグワン2部の花園は20日、東大阪市花園ラグビー場で東葛とのホスト開幕戦を戦った。スポニチは開幕戦特別号外を作成、先着入場者6000人に配布した。子供たちも号外を手にライナーズを応援。チアガール姿で応援していた栞菜（かんな）ちゃん（9）は「写真が大きくて見やすかった。選手名