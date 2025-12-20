パーソルホールディングス株式会社（東京都港区）は、公益財団法人Well-being for Planet Earth（東京都千代田区）と共同で、第5回目となる「はたらいて、笑おう。」の実現度を測るグローバル調査を実施しました。同調査によると、日本において「日々の仕事に、喜びや楽しみを感じている」とした人は、前回調査と比べ3.6ポイント上昇し、世界143カ国中92位となりました。【ランキング】第5回「はたらいて、笑おう。」グローバル調