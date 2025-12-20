日産「新型“2列5人乗り”セレナ」発表！日産モータースポーツ＆カスタマイズは2025年12月18日、「セレナ」のマイナーチェンジ合わせ、荷室スペースに大容量の収納ボックスを備えた新モデル「マルチボックス」を設定すると発表しました。2022年に登場した6代目セレナとして初のマイナーチェンジでは、外観の刷新と最新のデジタル技術の導入が大きな目玉となっています。【画像】超カッコいい！これが新型「“2列5人乗り”セレ