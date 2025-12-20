THE ORAL CIGARETTESが、新曲「ERASE」を2026年1月7日に配信リリース。また、あわせてジャケット写真も公開となった。 （関連：【画像あり】THE ORAL CIGARETTES、アニメ『地獄先生ぬ～べ～』第2クールOPテーマ「ERASE」ジャケット写真） 本楽曲は、1月7日より放送のTVアニメ『地獄先生ぬ～べ～』第2クールのオープニングテーマ。アニメの世界観とリンクした歌