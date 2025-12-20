家庭を優先しつつ、スキマ時間で仕事ができるパート。パートは何曜日に何時間と、ある程度の勤務時間が固定されているため、スケジュールが組みやすいのも魅力ですよね。しかし、イレギュラーな事情でパートを休まなければいけなくなるときもあるでしょう。先日ママスタコミュニティには「パートだけど、習い事のために早退ってアリ？ナシ？」という質問が。『子どもの習い事の送迎に間に合わないので、その日だけ30分〜1時間の