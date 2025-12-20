アメリカの司法省は、少女らに対する性犯罪で起訴された富豪のジェフリー・エプスタイン氏に関する捜査資料の公開を始めました。アメリカの司法省は19日、少女らに対する性犯罪で2019年に起訴され、その後、勾留中に死亡した富豪のエプスタイン氏に関する捜査資料の公開をオンライン上で始めました。新たに公開された資料の中には、クリントン元大統領やマイケル・ジャクソンさん、ローリング・ストーンズのミック・ジャガーさんが