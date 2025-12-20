元SKE48須田亜香里（34）が20日、都内で、「カレンダー2026」（講談社）発売記念イベントに出席した。さまざまなことに挑戦できた1年を「楽しかった」と振り返った。毎年目標を書き出しているが、「“全国放送レギュラー”が、ミヤネ屋で目標がかなった。ミヤネ屋のホームページに名前が載った」と目を輝かせた。だが、会場に日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜、午後1時55分）取材クルーの姿はない。「（ミヤネ屋が