ファッションリーダーとともにプリンセスとジュエリー 美しい宝石は、歴史上の女王やプリンセスたちにも愛されてきました。当時の彼女たちは、流行を生み出すファッションリーダー、現在でいうところのインフルエンサーともいえる存在。国一番のデザイナーたちが競ってジュエリーをデザインしました。 世界のプリンセスとジュエリー 当時の女王やプリンセスたちが