【動画】米メジャー2勝・笹生優花 ジュニアレッスン会｜https://youtu.be/1aHbv4ME69s 12月13日、米メジャー2勝の笹生優花（24）が、小学4～6年生を対象としたジュニアレッスン会『YUKA MEET＆GREET2025』を開催した。 ジュニアレッスン会は、今年で5回目の開催となる。 レッスン会ではパターの極意に加え、ドライバー飛距離に悩む人必見の、飛ばし屋・笹生優花が意識しているポイントなどを明か