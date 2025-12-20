意外な調味料でおいしく仕上がる味玉のレシピを紹介します。 ▼オイスターソースでコク旨！ オイスターソースの旨みが染みて、濃いめの味つけになります。ご飯にぴったりの味わいですね。 ▼あまりがちなたれを活用 余ったうなぎのたれにたまごを漬けるだけで、濃厚味玉に変身します。 ▼甘めがおいしい！焼肉のたれ味玉 焼肉のたれと砂糖で甘めの味つけに。お子さんが喜びそうですね。 冷蔵庫に眠っている調味料で、おい