■バレーボール 全日本選手権大会・準決勝（20日、京王アリーナTOKYO）【一覧】バレーボール2025年度女子日本代表18歳・秋本美空が2年ぶりに代表復帰、アクバシュ監督新体制で始動バレーボール日本一を決める皇后杯の準決勝が行われ、NECレッドロケッツ川崎がセットカウント3ー0（25ー22、25ー19、25ー17）で前回優勝のヴィクトリーナ姫路に勝利し2大会ぶりの決勝進出を果たした。昨年は世界クラブ選手権に出場したため少人数で