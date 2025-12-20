漫才コンビ「トミーズ」雅（65）が20日放送のMBSテレビ「せやねん！」（土曜午前9時25分）に出演。あす21日に行われる『M−1グランプリ2025』の決勝に出場する豪快キャプテンにアドバイスを送った。豪快キャプテンは2019年に結成。今回が初の決勝進出となった。べーやん（31）と山下ギャンブルゴリラ（37）が登場すると、雅は「賞金1000万って言うてるけど、あれウソ。“マサ算”で言うと、明日もし優勝すると5億円。5億確定。月収