タレントの須田亜香里さんが、自身の2026年度版カレンダー発売記念会見を行いました。 【写真を見る】【 須田亜香里 】「きっと結婚が近いんだ」というファンの予想にアンサー「実は結婚の機会が無い」カレンダーを発売した反響を聞かれると、須田さんは“「カワイイ」と言っていただいています”と、満面の笑み。“オシャレでカワイイ感じ。ベトナムで撮影したので、日本にはなかなか咲いていない花だったりがあって、風景だ