歌手和田アキ子（75）が20日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に出演。東京・上野動物園のパンダが中国に返還されることについてコメントした。東京都は15日、上野動物園の双子のパンダ「シャオシャオ」と「レイレイ」を1月末までに中国に返還すると発表。返還期限は2月20日だったが、都は中国側の「検疫」の日程を理由に前倒しでの返還が決まったとして