日本銀行が0.25％の利上げを決め、政策金利は0.75％と、30年ぶりの水準になりました。植田総裁は、今後も「金融緩和の度合いを調整していく」と、来年も利上げを継続していく考えを示しました。もっとも、異常な円安を是正するには、今回の利上げだけでは力不足のようです。【写真を見る】日銀0.25％利上げ、来年も利上げ継続へ。円安是正への分かれ道複数委員が円安の影響を指摘日銀の利上げは、今年1月に政策金利を0.5％に引き上