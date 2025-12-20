来年１月２、３日に行われる第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝読売新聞社共催）に向け、選手たちは最終調整に入った。東京・大手町の読売新聞社前から神奈川・芦ノ湖までの往復１０区間２１７・１キロでたすきをつなぐ２１チームを紹介する。長門俊介監督「準エースがいっぱい」順天堂大は前回、１０区で８位以下の４チームが集団となる混戦の末、１０位と７秒差の１１位でシードを逃した。その悔しさをバネに