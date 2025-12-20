千鳥の大悟（45）が、19日放送のフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜午後9時58分）の最終回に出演。最後のトークを披露した。最終回は「最終回だから未公開トーク全部出しますSP」。約4年9カ月続いた番組の最後のテーマは、大悟が選んだ「今までの人生でいちばん笑ったこと」。出演者のトークがほぼノーカットで流された。最初に大悟が話したのは小学生のころ、夏に家族でテレビを見ていた時のこと。「お母さんが屁して、み