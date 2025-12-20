¥ª¡¼¥¨¡¼¥×¥é¥¶¤Ï12·î11¡Á26Æü23»þ59Ê¬¤Î´ü´Ö¡¢Æ±¼Ò¤Î±¿±Ä¤¹¤ë¹ñ»º¥²¡¼¥ß¥ó¥°PC¡¦BTO PCÀìÌçÅ¹¡ÖPASOUL¡Ê¥Ñ¥½¥¦¥ë¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡ÖX'mas¸ÂÄê ¥¯¡¼¥Ý¥óGET¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ü»È¤¤¤¿¤¤¥¯¡¼¥Ý¥ó¤òÁª¤ó¤Ç¥²¥Ã¥ÈÆ±¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¹ØÆþ¶â³Û¤Ë±þ¤¸¤ÆºÇÂç6000±ß¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤ë¤ª¥È¥¯¤Ê¥¯¡¼¥Ý¥ó¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡£¥¯¡¼¥Ý¥óÆâÍÆ¤Ï¡¢10Ëü±ß°Ê¾å¤Î¹ØÆþ¤Ê¤é2000±ß¥ª¥Õ¡Ê10Ëü±ß°Ê¾å¤Î¾¦ÉÊ¤ËÍøÍÑ²Ä¡Ë¡¢2