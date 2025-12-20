2026年1月1日の夜に新春特別番組『有吉弘行の超なるほど！ ザ・ワールド』（フジテレビ系）を放送することが発表された。『なるほど！ ザ・ワールド』は、1981年から1996年にレギュラー放送され、その後も特番が組まれてきた。今回は2020年以来、6年ぶりの復活となる。「番組MCは有吉弘行さんと指原莉乃さんが務めます。世界各国の現地で暮らす人々の生活に密着しつつ、現地の文化や知恵をクイズ形式で紹介する内容になるようで