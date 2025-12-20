¤³¤ÎÅß¤Ï¡¢º£µ¨¤Î¥È¥ì¥ó¥É¥«¥éー¤Ç¤â¤¢¤ë ¡È¥Ö¥é¥¦¥ó¡É ¤Î¥³ー¥È¤ËÃíÌÜ¡ª ¤¢¤¿¤¿¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¿§¹ç¤¤¤Ç¡¢±©¿¥¤ë¤À¤±¤Ç¥³ー¥ÇÁ´ÂÎ¤Ë±ü¹Ô¤­¤È¤³¤Ê¤ì´¶¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¥³ー¥Ç¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤âÊ·°Ïµ¤¤¬¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢¹õ¤ä¥°¥ìー¤Ð¤«¤êÁª¤Ó¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿¿Í¤Îµ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£º£²ó¤Ï¡¢¤³¤ÎÅß¤Î¥µ¥Þ¸«¤¨¤òÁÀ¤¤¤¿¤¤Âç¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥Ö¥é¥¦¥ó¥³ー¥È¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ ¥Ö¥é¥¦