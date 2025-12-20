¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎºÆÁª¤È´ØÀÇÀ¯ºö¡¢¹â»Ô¿·ÁíÍý¤ÎÃÂÀ¸¤ËÆü¶ä¤ÎÍø¾å¤²¡¢¤½¤·¤ÆÏ¢Æü¤Î¤è¤¦¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤ëÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤ÎºÇ¹âÃÍ¤Ê¤É¡¢¡Ç25Ç¯¤Ï³ô¼°»Ô¾ì¤¬Âç¤­¤¯Æ°¤¤¤¿£±Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¼ÂÀ¸³è¤Î¼ê¼è¤ê¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤ËÁý¤¨¤º¡¢Éû¶È¤ä»ñ»º±¿ÍÑ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì»Ï¤á¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£¤Ä¤ß¤¿¤ÆNISA¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡£¸ÄÊÌ³ô¤Ë¤â¶½Ì£¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡ÖÉÝ¤¤¡×¡ÖÆñ¤·¤½¤¦¡×¤ÈÆó¤ÎÂ­¤òÆ§¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¤½¤³¤Ç¡¢¤³¤Î¾õ¶·¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢¤ï¤º¤«£µÇ¯