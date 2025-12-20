かりゆし58が、20周年イヤー企画第1弾として2026年3月に開催する対バンツアーの参加アーティストを公開した。 （関連：かりゆし58「お互いに存在を肯定し合える一歩に」1000CLUBでの初の配信ライブレポート） 3月20日の東京 Zepp DiverCity (TOKYO)公演にはMONGOL800、27日の福岡 Zepp Fukuoka公演には04 Limited Sazabys、29日の大阪 Zepp Osaka Bayside公演にはORANGE RANGEが出演する。 ま