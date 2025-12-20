◇フィギュアスケート全日本選手権兼ミラノ・コルティナ五輪最終選考会第２日（２０日、東京・代々木第一体育館）２１日の女子フリーに向けた公式練習が本番会場で行われ、最終グループでは６人中４人が、トリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を着氷させる調整を見せた。ジュニアからは、ショートプログラム（ＳＰ）５位の岡万佑子（木下アカデミー）、同２位の島田麻央（木下グループ）の両選手。ともにフリーの曲をかけ