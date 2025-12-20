香港で先月に発生したマンション火災について、当局はけさ、死者が161人に増えたと発表しました。香港メディアが伝えたもので、1人の遺体から夫婦2人分のDNAが確認されたということです。この火災をめぐってはこれまでに修繕工事に携わっていた業者など21人が逮捕されています。来週26日で発生から1か月となります。