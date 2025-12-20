◆第６２回全国大学ラグビーフットボール選手権大会▽準々決勝京産大―東海大（２０日・ヤンマースタジアム長居）京産大（関西２位）が東海大（関東リーグ戦１位）を破り、５大会連続で１月２日の準決勝へ駒を進めた。後半３９分、ＳＯ奈須貴大（４年）＝光泉カトリック＝のトライで同点に追いつき、ＳＨ高木城治（３年）＝東福岡＝のゴールで勝ち越した。次戦は１月２日、国立競技場で明大と関学大の勝者と対戦する。