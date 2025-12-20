まもなくクリスマス。物価高でケーキの準備が大変という声も上がる中、日銀が政策金利の引き上げを決めました。30年ぶりの高水準で物価高や円安にどんな影響があるのでしょうか。【写真を見る】19日のドル円相場の動き物価高の中で迎えるクリスマス…街の声は？12月20日、21日の土日は、クリスマス前最後の週末です。――もうすぐクリスマス、楽しみなことは？7歳「サンタさんのプレゼント」――サンタさん毎年来ている？10歳「う