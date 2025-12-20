国内女子プロゴルフツアー通算１３勝で、２１年東京五輪銀メダルの稲見萌寧（フリー）が２０日、千葉・市川市内でスポンサー契約を結ぶ日本生命の子供向けイベントに参加した。３７人のキッズや保護者らとスナッグゴルフで交流。稲見が豪快なショットなどプロの技を見せると、子供たちから完成と拍手が起こった。「みんなエネルギッシュで、楽しんでもらえて良かった。子供たちに教えたりするのは、自分が大人になった気分だっ