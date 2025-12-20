あす21日放送のMBS／TBS系全国ネット『日曜日の初耳学』（後10：15〜11：18）は、「2025年話題のカリスマ “金言＆未公開トーク” 大放出スペシャル」を届ける。【番組カット】ワイルドでかっこいい！林修と談笑する松岡昌宏林修先生が“時代のカリスマ”と対峙する「インタビュアー林修」。2025年は26組のカリスマを迎えたが、その中から、特別版として未公開シーンなどを放送する。今年、グループ活動に終止符を打ったTOKI