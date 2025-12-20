１２月２０日の中山６Ｒ・２歳新馬（牝馬限定、芝１８００メートル＝１６頭立て）は、西村淳也騎手が騎乗した単勝９番人気のリュクスパトロール（牝２歳、美浦・加藤士津八厩舎、父ピーチパトロール）が勝利した。勝ちタイムは１分４９秒９（良）。五分のスタートから促されてハナを奪取。リズム良く道中を運ぶと、直線では迫ってきたアイアンパイクを頭差しのぎ３連単７２万１８０円の波乱を演出した。西村淳騎手は「いいリズ