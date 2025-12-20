◇フランス杯スタッド・ランス4―0クロワ（2025年12月19日）サッカーのフランス杯が19日に行われ、2部スタッド・ランスのDF関根大輝（23）が4―0で大勝した5部クロワ戦で先制点となる今季公式戦2得点目を挙げ、チームをベスト32入りに導いた。前半10分、ペナルティーエリア内右で相手DFが頭でクリアしたこぼれ球を拾うと、右足で対角線上のネットに突き刺した。チームは前半だけで4得点し、退場者を出した格下に完勝した。