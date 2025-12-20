将来的に新たな「特別軍事作戦」を開始する計画があるかとの質問に対し、プーチン大統領は、西側諸国がロシアをどう扱うかによると答えた/Alexander Kazakov/Sputnik/Reuters（CNN）ロシアのプーチン大統領は19日、年末恒例の記者会見を開き、西側から「敬意」をもって扱われる限り、ロシアが新たな「特別軍事作戦」を始めることはないと表明した。ロシアは2022年に開始したウクライナ全面侵攻を形容して、婉曲（えんきょく）に「