◇バドミントン ワールドツアーファイナルズ2025 女子シングルス(20日、中国)中国で行われているバドミントン・ワールドツアーファイナルズ。女子シングルスの決勝トーナメント・準決勝が行われ、3度目のファイナルズ優勝を狙う日本の山口茜選手が出場しました。各種目年間ポイント上位8人が出場でき、年間王者が決まるこの大会。前日まではグループステージが行われており、各グループの上位2人が決勝トーナメントに進出しました