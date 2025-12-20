喫緊の課題である物価高対策として、給付付き税額控除の導入が検討されています。もし導入された場合、住民税非課税世帯の場合は家族4人でいくらもらえるのでしょうか。本記事では、給付付き税額控除の概要と想定される給付額、子育て応援手当の概要を解説します。 総合経済対策に盛り込まれた「給付付き税額控除」 高市早苗内閣総理大臣が、物価高対策の柱の1つとして位置付けてきたのが給付付き税額控除です。令和7年11